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Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak

08 Kasım 2022 Salı 16:06
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından, 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme), 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 16 Destek Personeli (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022 - 22.11.2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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