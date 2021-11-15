Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

İSTANBUL - BEYOĞLU'nda Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere karanfiller bırakılarak anıldı.



Saldırının 18'inci yıl dönümünde saat 09.23'te Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi Fatma Şahin, kardeşi Mukaddes Korkmaz ile Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve sevenleri katıldı. Anma töreni sırasında Murat Şahin'in annesi Nergis Şahin'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Hayatını kaybedenler için anıtın önünde saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.





"BU ACIYI 18 YILDIR İÇİMİZDE HİSSEDİYORUZ YAŞIYORUZ"



Anma töreninde konuşan Divriği Kültür Derneği Başkanı Orhan Akkaya, "Bir insan kolay yetişmiyor. Özellikle Divriği coğrafyasında, çorak topraklarda insanı büyütmek çok zordur. Biz madenci çocuklarıyız. Babalarımız gece gündüz madenlerde çalıştı. Burada adına El-Kaide denilen bir canavarın çocuklarımızı katletmesi kolay kolay sindirebileceğimiz bir olay değildir. Bu acıyı 18 yıldır içimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz" dedi.





"TERÖRE HAYIR DİYORUZ"



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, "Murat'ın ölümünün ardından sadece ailesinin değil köylülerinin ve hemşerilerinin aradan geçen zamana rağmen sadece anma ile de değil adalet mücadelesiyle yapılan bu örgütlenme geleceğe dair umudu arttırıyor. 18 yıl boyunca bir ananın yüreğinde dinmeyen ve asla dinmeyecek bir acı. Düşüncesi ne olursa olsun fikri ne olursa olsun bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede terör insanları bölmektir. Hep birlikte kimden gelirse gelsin teröre hayır diyoruz"





"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"



Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in köylülerinden Gülten Kozanlı, "Böyle olayların bizin güzel ülkemizde olmasına gücümüz yettiğimizce izin vermeyeceğiz. Çocuklar babasız anasız kalmamalı. Mücadelemiz devam edecek."



Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, "Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.