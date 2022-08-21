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Şişli'de gece bekçilerine yönelik saldırı; 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralı

Şişli'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetlerin ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçileri ile düğüne katılanlar arasında olay çıktı. Taş ve sopalarla bekçilere yönelik saldırı gerçekleşirken, ekipler olaya biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca hastanede şehit oldu. Olayda 4 bekçi ise hafif şekilde yaralandı.

21 Ağustos 2022 Pazar 13:00
Şişli'de gece bekçilerine yönelik saldırı; 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralı

 İSTANBUL, (DHA)

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaşanan olay sırasında 4 bekçinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.

ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Şişli'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenerek şehit olan bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehit bekçi için Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlenecek. 

Şişli'de dün gece geç saate kadar devam eden bir düğünü sonlandırmak için gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile bazı davetliler arasında tartışma çıktı. Bekçilere, taş ve sopalarla saldıran bazı davetlilere müdahale edilirken, biber gazı kullanıldı. Bu sırada bekçi Oltan Koca, biber gazından etkilenerek fenalaştı. Olayda 4 bekçi de hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Koca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki çocuk babası olan Koca'nın cenazesi bugün ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koca için Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde saat 14.00'de tören düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliGece Bekçisişehit
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