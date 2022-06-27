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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Haziran 2022 Pazartesi 13:58
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 23 (yirmi üç) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi:19.07.2022) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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