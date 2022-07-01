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Siyaset Bilimci, iş insanı Esen Ermiş Ertürk katıldığı TV programında Ukrayna,Rusya gerilimi ve bunun küresel ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ ARTIK GIDA VE ENERJİ GÜVENLİĞİ BELİRLEYECEK!

01 Temmuz 2022 Cuma 17:20
Siyaset Bilimci, iş insanı Esen Ermiş Ertürk katıldığı TV programında Ukrayna,Rusya gerilimi ve bunun küresel ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Ukrayna'daki saldırının ardından tüm dünya akademisyenleri ,küreselleşmenin ortadan kalkması, enflasyon tehdidi, emperyalist politikalara dönüşe karşı uyarıda bulunuyorlar. Ama asıl sorun; enerji ve gıda güvenliği sorunudur.

Petrol fiyatları malumunuz çok yüksek, ancak şimdiye kadar, ABD stratejik rezervlerinden büyük miktarda petrolün serbest bırakılması ve hükümetin uyguladığı karantinalar nedeniyle Çin'deki nispeten düşük talep fiyatları en tepeye zıplatmadı. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor.Çünkü Çin ve Rusya talep toparlanması emareleri gösteriyor.

ENERJİ İNNOVASYONU İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN YERİNİ DEVLETLER ALABİLİR!

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Avrupa'yı diğer enerji kaynaklarına yönelmeye zorluyor ve bu da limanlar ve büyük kapasiteli LNG terminalleri gibi uygun altyapıların oluşturulmasını gerektiriyor.

Küresel çapta özel sektörün böyle bir yatırım gücü olduğunu düşünmüyorum.Bu da aslında tekrar devletleşmeye yani kamu eliyle yapılacak yatırım ve denetimerin enerji alanında kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

ULUSAL GÜVENLİK DEYİNCE ARTIK ENERJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ KASTEDİLİYOR

2050 yılına kadar, küresel Dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak ve bu da artan su, gıda ve enerji ihtiyacına yol açacaktır. iklim kaynaklı gıda güvensizliği, gelişmekte olan dünyada acil çözülmesi gereken bir sorun.  Dünyanın en yoksul ülkelerinin  çoğu tarıma bağımlı. Ukrayna ve Rusya'dan yapılan ihracatın durdurulması, 2022'de dünya pazar fiyatlarını %30 oranında artırabilir. Bu durumda büyük küresel insani kriz ortaya çıkıyor. Yüz milyonlarca insan gıda güvensizliği ve yalnızca Ukrayna'da değil, çok sayıda düşük gelirli tahıl ithal eden ülkede ortaya çıkan büyük bir insani krizle karşı karşıya. Son ticari faaliyet verileri, euro bölgesinin zaten ivme kaybettiğini gösteriyor. Euro bölgesinin bu yıl  durgunluktan kurtulmayı başarıp başaramayacağı konuşuluyor.2023′te Euro bölgesinde %0,8′lik bir GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) daralmasıyla bir durgunluk öngörüyor.Bu durumda iklim değişikliği ve gıda güvenliğine nasıl kaynak aktaracaklar? En büyük ihracatı Euro bölgesine yapan bizim gibi ülkelerde dolaylı olarak Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik krizden etkileniyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Esen Ermiş ErtürkRusyaUkraynaGıda KriziIklim DeğişikliğiEnerji Güvenliği
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