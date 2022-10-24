Sosyal konutta ilk 5 bin 615 konutun temeli yarÄ±n atÄ±lÄ±yor

ANKARA - Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesi kapsamÄ±nda,Â 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutunÂ temelinin yarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim' projesi kapsamÄ±ndaki ilk konutlarÄ±n temelinin 25 Ekim'de Ankara'nÄ±n Sincan ilÃ§esinde yapÄ±lacak tÃ¶renle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan atÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 13 EylÃ¼l'de kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼kÂ sosyal konut hamlesinin, 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaÃ§lÄ± arsa, 50 bin iÅŸ yeri olarak vatandaÅŸlara sunulacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca,Â ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamÄ±nda Ankara'da 2 bin 171, KÄ±rÅŸehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, KahramanmaraÅŸ'ta 210, DiyarbakÄ±r'da 158, ElazÄ±ÄŸ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, UÅŸak'ta 158, Manisa'da 78, AydÄ±n'da 265 ve MuÄŸla'da 154 konut olmak Ã¼zere 5 bin 615 konutun temelimin atÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.



'BAÅžVURULAR 31 EKÄ°M'E KADAR SÃœRECEK'



AÃ§Ä±klamada, projenin diÄŸer detaylarÄ±na iliÅŸkin ÅŸÃ¶yle denildi:



"'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesiyle vatandaÅŸlar; depreme dayanÄ±klÄ±, temelleri saÄŸlam, gÃ¼venli konutlarÄ±nda huzur iÃ§erisinde yaÅŸayabilecek. Proje kapsamÄ±ndaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katÄ± geÃ§meyecek ÅŸekilde yapÄ±lacak. Ã‡evre dostu yapÄ± malzemelerinin kullanÄ±lacaÄŸÄ± evler sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa, enerji verimliliÄŸine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inÅŸa edilecek.Â VatandaÅŸlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylÄ±k 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylÄ±k 3 bin 187 lira taksitle eriÅŸebilecek. 'Ä°lk Evim Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesinin ilk etabÄ±nda yer alan 250 bin sosyal konut iÃ§in 14 EylÃ¼l'de baÅŸlayan baÅŸvurular, 31 Ekim'e kadar devam edecek. E-devlet Ã¼zerinden yapÄ±lan baÅŸvurular ise 28 Ekim'de sona erecek.Â Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar Ã§ekilmiÅŸ olacak."



Sosyal konutlara baÅŸvuruÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 7,5 milyonu aÅŸtÄ±ÄŸÄ±, resmiÂ mÃ¼racaatlarÄ± tamamlanan talep sayÄ±sÄ±nÄ±n 4 milyon 900 bine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



1 MÄ°LYON KONUT AMAÃ‡LI ARSA



VatandaÅŸlarÄ±n kendi evlerini yapabilmesi adÄ±na hayata geÃ§irilen 'Ä°lk Evim Arsa'Â projesi kapsamÄ±nda 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilÃ§ede 1 milyon konut amaÃ§lÄ± arsa sunulacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Arsa yerleri yÃ¼zde 40 ÅŸehir merkezlerinde, yÃ¼zde 60 ilÃ§elerde olacak ÅŸekilde belirlendi.Â Elektrik, su ve stabilize yol altyapÄ±larÄ± tamamlanmÄ±ÅŸ, imar planÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ, inÅŸaat yapmaya hazÄ±r konut arsalarÄ±, 2 yÄ±lda etaplar halinde tamamlanÄ±p vatandaÅŸlara sunulacak.Â Hak sahipleri 2 yÄ±l iÃ§erisinde kendi konutlarÄ±nÄ± inÅŸa edecek" denildi.



'TOKÄ° YAPIM DESTEÄžÄ° VERECEK'



1 milyon konut arsasÄ±nÄ±n 'mÃ¼stakil' ve 'mÃ¼ÅŸterek' olmak Ã¼zere 2'ye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, "MÃ¼stakil konut arsalar, en fazla brÃ¼t 150 metrekare konut yapmaya mÃ¼sait 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluÅŸacak.Â MÃ¼ÅŸterek konut arsalarÄ± ise zemin artÄ± 4 ve 5 katÄ± geÃ§meyecek bina yapmaya mÃ¼sait olacak. Hak sahipleri Ã§oÄŸunluk saÄŸlar ve inÅŸaat konusunda yardÄ±m talep ederse TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan evler iÃ§in teknik, hukuki ve yapÄ±m desteÄŸi verilecek.Â MÃ¼stakil altyapÄ±sÄ± hazÄ±r 350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan baÅŸlayan taksitlerle, 10 yÄ±l vadeli faizsiz ÅŸekilde vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunulacak.Â MÃ¼ÅŸterek arsalar ise 937 liradan baÅŸlayan taksit imkanÄ± ve 10 yÄ±l vade ile faizsiz vatandaÅŸlara sunulacak.Â Arsa tahsis bedelininÂ 10'da 1'iÂ peÅŸin,Â geriye kalanÄ±Â 9 yÄ±ldaÂ tercihe gÃ¶re aylÄ±k veya yÄ±llÄ±k eÅŸit taksitlerle ve faizsiz olarak Ã¶denebilecek.Â Taksit Ã¶deme tarihi; peÅŸinat bedeli Ã¶dendikten sonra, borÃ§lanma tarihi, sÃ¶zleÅŸme imza tarihinden itibarenÂ 1 yÄ±l sonraki tarihtir. Taksitler, peÅŸinat tutarÄ± yatÄ±rÄ±ldÄ±ktan 1 yÄ±l sonra baÅŸlamak Ã¼zere, yÄ±llÄ±k taksitler halinde 9 yÄ±lda 9 eÅŸit taksitle veya aylÄ±k taksitler halinde 108 ayda Ã¶denebilir. Ancak sÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±nda aylÄ±k ya da yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme tiplerinden sadece biri tercih edilecek.Â PlanlarÄ± onaylanan hak sahibi belli olan arsalarÄ±n tapularÄ± aralÄ±k ayÄ± itibarÄ±yla verilmeye baÅŸlanacak.Â ArsalarÄ±n altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapacak" ifadelerine yer verildi.Â



'ARSALARA 525 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° BAÅžVURDU'



Sosyal konut projesine baÅŸvuran vatandaÅŸlarÄ±n,Â arsa projesine de baÅŸvurabileceÄŸi kaydedilerek, "Åžayet kiÅŸiye, kurada hem konut hem de arsa Ã§Ä±karsa sadece birini tercih edebilecek.Â AltyapÄ±sÄ± hazÄ±r konut arsasÄ± sahibi olmak isteyen vatandaÅŸlar, 7 KasÄ±m 2022 tarihine kadar baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilir.Â Ä°lk baÅŸvurularÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazÄ±r arsalara 525 bin kiÅŸi baÅŸvurdu" denildi.



Ä°LK Ä°Åž YERÄ°M PROJESÄ°NE 45 BÄ°N BAÅžVURU



'Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesinde deÂ ilk etapta 10 bin iÅŸ yeri yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilerek, "TÃ¼rkiye'nin 7 bÃ¶lgesinde 2023-2028 arasÄ±nÄ± kapsayan 5 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te 50 bin iÅŸ yeri yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. 10 bin iÅŸ yerinin ise illere gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise ÅŸÃ¶yle;Â Ankara 1000, Ä°zmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, ÅžanlÄ±urfa 500, Kocaeli 450, DiyarbakÄ±r 450, Manisa 350, EskiÅŸehir 350, Kayseri 350, BalÄ±kesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, TekirdaÄŸ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Ã‡orum 200, Sivas 200, ÅžÄ±rnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30.Â 29 ilde 10 bin iÅŸ yeri iÃ§in baÅŸvuran vatandaÅŸlar, yÃ¼zde 10 peÅŸinat ile 2 bin 633 liradan baÅŸlayan taksitle 120 ay vade imkanÄ± ile Ã¶deme yapabilecek.Â BaÅŸvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.Â 10 Ekim'de baÅŸlayan 'Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesi baÅŸvurularÄ± 7 KasÄ±m'a kadar sÃ¼recek. Ä°ÅŸ yerine baÅŸvuran vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 45 bini buldu."



'Ä°lk Evim Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesiyle toplamda 900 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m deÄŸerinin 450 alt sektÃ¶rÃ¼ tetikleyeceÄŸi ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik saÄŸlayacaÄŸÄ± aktarÄ±larak, yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸiye iÅŸ imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ± kaydedildi.