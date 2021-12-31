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SOSYOLOG-YAZAR ERDAL SARIÇAM YILIN KADIN HAKLARI SAVUNUCU SEÇİLDİ

Uzun süredir kadına yönelik şiddetle mücadele konulu çalışmalarıyla tanınan Sosyolog-Yazar Erdal Sarıçam, iki farklı kadın organizasyonu tarafından “Yılın En Başarılı Kadın Hakları Savunucusu” seçildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Aralık 2021 Cuma 16:09
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SOSYOLOG-YAZAR ERDAL SARIÇAM YILIN KADIN HAKLARI SAVUNUCU SEÇİLDİ

HABER: ASLI MERCAN SARI

İlk ödül, STK öncüsü ve TV-Radyo program yapımcısı Özlem Kurt’un lideri olduğu organizasyon tarafından Bakırköy Maranta Restoran'da gerçekleştirilen çok özel bir etkinlikte verildi. İkincisi ise Şefika Tuğba Kılıç’ın lideri olduğu "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Platformu" isimli STK tarafından takdim edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın yayın editörlüğünü de yapmakta olan Erdal Sarıçam, kendisine gönüllü destek veren çok sayıda avukat ve psikoloğun da katkısıyla dört parçalı bir proje yürütüyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kitap yayınları, seminer ve konferanslar, hukuki ve psikolojik danışmanlık ile video farkındalık etkinlikleri gibi çalışmalar, özellikle kadınlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MESLEK SAHİPLERİNİN VE STK’LARIN YAPACAĞI ÇOK ŞEY VAR

Sarıçam’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri de şiddet. Özellikle kadına yönelik şiddet. Bu sorunun çözümü için sosyal sorumluluk duygusuna ve vicdani sorumluluğa sahip herkes sorumluluk almalı. Bu anlamda gerekli tüm adımları ve önleyici tedbirleri sadece devletten beklemek doğru olmaz. Zaten devletimiz üstüne düşenleri fazlasıyla yerine getiriyor. Ama bizlerin, belli meslek sahiplerinin ve STK’ların yapacağı çok şey var. Bu konuda çalışmak isteyen herkesi projelerimize ortak olmaya davet ediyorum. Ayrıca çalışmalarımız sırasında bizlere türlü desteği sağlayan, kadınlar ve gençler konusunda son derece duyarlı olan Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’ya da çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın varlığı olmasaydı hiçbir ilerleme kaydedemezdik."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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SOSYOLOGYAZAR ERDAL SARIÇAM YILIN KADIN HAKLARI SAVUNUCU SEÇİLDİ
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