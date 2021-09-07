Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1471.98
ALTIN
484.19
DOLAR
8.3083
STERLİN
11.4926
EURO
9.8772
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Bor Belediyesinden satılık konutlar
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...

'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Eylül 2021 Salı 13:07
0 Okunma
'Soyağacı' hizmetinde yeni uygulama

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaş için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri 'Soyağacı Oluşturma' hizmetini uygulamaya açtı.

İçişleri Bakanlığı, soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşın elektronik ortamda ulaşabileceği kamu hizmetlerine yenisini ekledi. Yeni hizmet sayesinde nüfus müdürlüklerine gidilmeden soyağaçları oluşturulabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor. MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUYOR?

Soyağacı oluşturma işlemi, e-Devlet Kapısı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek. E-Devlet Kapısı'ndan soyağacı oluşturmak için 'https://www.turkiye.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak, kimlik doğrulamadan sonra 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soyağacı Oluşturma hizmetini' seçilip, soyağacına ait elektronik belge alınabilecek ya da 'nvi.gov.tr' adresinden 'e-Hizmetler/e-Sorgulamalar/Soyağacı Sorgulama' hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yapılarak ilgili hizmete ulaşılabilinecek.

YOĞUNLUKLAR DİKKATE ALINDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi, dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek tasarım kullanmak yerine 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu. Bu tasarımların ögeleri kullanılarak soyağaçlarının arka plan tasarımı, metin fontları, metin renkleri, çerçeve tasarımları, çerçeve renkleri, ağaç düğümleri düzeni ve yerleri görsel beğenilerine göre düzenlenebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alınarak hatıra olarak saklanabilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SoyağacıHizmetYeni Uygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Bingöl’de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl’de 7 bin 620 kök Hint keneviri ele geçirildi
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans