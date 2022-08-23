Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.099,30
ALTIN
1.012,07
DOLAR
18,12
STERLİN
21,34
EURO
17,99
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip

23 Ağustos 2022 Salı 15:35
Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, Silivri Kaymakamlığı önündeki saldırıya ilişkin, Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip" dedi. 

Silivri'de kaymakamlık binasına bıçakla girmek isteyen saldırgan, iki polisi yaraladı. Saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bölücü Önleme Faaliyetleri (BÖF)'ün 2-3 defa görüştüğü ve o zamanda tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip. Bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğinin yerine getirdiler." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere denetim
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere denetim
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans