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Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2021 Cuma 09:44
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Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin B fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edecektir. 

İlanda belirtilen pozisyonlara başvuracak adaylardan KPSS sınavına girmiş olma şartı aranacaktır. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı esar alınacaktır.)

Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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