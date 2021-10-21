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Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 10:39
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Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak. 

Büro personeli, hemşire ve destek personeli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapacaktır. İlana başvuru süresi Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylar için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alınıyor
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