Sözleşmeli Personel Alınıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.

Büro personeli, hemşire ve destek personeli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapacaktır. İlana başvuru süresi Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

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