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Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2021 Salı 12:01
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Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Pamukkale Üniversitesi yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel istihdam edecektir. 

Sözleşmeli personel başvuruları üniversitenin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru tarihi 14 Eylül 2021’dir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.09.2021 12:05
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