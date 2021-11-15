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Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 12:10
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Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mersin Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 74 adet sözleşmeli personel istihdam edecektir.

Başvuru işlemleri 15.11.2021- 29.11.2021 (Mesai Bitimi-17:00) tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
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