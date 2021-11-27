Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,776.41
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sözleşmeli Sekreter alınacak
Sözleşmeli Sekreter alınacak
85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
85 adet gayrimenkulü kiraya...
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
Bitlis'te kamu lojmanları satışa...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...

Sözleşmeli Sekreter alınacak

Stuttgart Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Kasım 2021 Cumartesi 16:51
1 Okunma
Sözleşmeli Sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Stuttgart Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı: T.C. Stuttgart Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.  Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 7 Ocak 2022, Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Stuttgart Başkonsolosluğuna iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir. 

Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.11.2021 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
YIL 2021… YİNE 24 KASIM.. VE YİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ!
YIL 2021… YİNE 24 KASIM.. VE YİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans