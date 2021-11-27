Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Stuttgart Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı: T.C. Stuttgart Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 7 Ocak 2022, Cuma günü mesai bitimine kadar T.C. Stuttgart Başkonsolosluğuna iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.



Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ