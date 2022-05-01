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Taksim Meydanı'na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2022 Pazar 12:27
Taksim Meydanı'na çıkan yollar 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatıldı

İSTANBUL

İstanbul Valiliği1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'dan itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yolları bariyerlerle kapatan polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İŞTE KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre kapatılan yollar şöyle: Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle: Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı1 Mayısİstanbul Valiliği
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