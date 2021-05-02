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Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla 2 milyon 52 bin 86 kişiye 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiğini açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Mayıs 2021 Pazar 13:13
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Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tam Kapanmaçalışma Izni
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