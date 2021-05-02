Tam kapanmada 2 milyon 52 bin kişiye çalışma izni

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-devlet üzerinden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendi.