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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 Sözleşmeli Personel alacak

14 Kasım 2022 Pazartesi 14:38
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli ve 425 adet Sözleşmeli Tekniker istihdam edecek.

Başvurular 1 Aralık 2022 tarihinden 11 Aralık 2022 tarihi saat: 23:59'a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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