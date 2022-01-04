"Terör örgütleri 2021 yılını mumla arayacak"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 2021'de 84'ü sözde üst düzey toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek "2021 yılı tüm terör örgütleri için hüsran yılı olmuştur. Şimdiden söyleyeyim; başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri 2022 yılında 2021'i mumla arayacaklardır" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2021 yılının afet ve salgın gündeminin öne çıktığı bir yıl olduğunu söyledi. Çataklı, "Esasen bu iki başlık, dünya ile hemen hemen aynı şekilde yaşandı. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki; Türkiye, afet yönetiminde geldiği seviye itibarıyla tüm bu süreçleri dünya ölçeğinde hatta onun da üzerinde bir başarıyla yönetmiştir. İçişleri Bakanlığı olarak salgın sürecinin kamu yönetimi noktasında başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. 2021 yılı bizim için afetle mücadelenin yanı sıra aynı zamanda afet eğitim yılıydı. 51 milyon hedefiyle yola çıktık ve bu hedefi 57 milyonla geçtik. Toplam 236 kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliği protokolleri imzaladık. Öte yandan AFAD gönüllülük sistemine başvuran kişi sayısı 419 bine ulaştı ve bunlardan eğitimlerini tamamlayan arkadaşlarımız bu yıl yaşanan afetlerde gerçekten çok ciddi bir emek verdiler, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



'HİÇBİR TAŞ VE MAĞARA KOVUĞU KENDİLERİNİ KURTARAMAYACAK'



Çataklı, 2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu belirterek, "Şimdiden söyleyeyim; başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, 2022 yılında 2021'i mumla arayacaklardır. Hiçbir taş, hiçbir mağara kovuğu, hiçbir hücre kendilerini kurtaramayacaktır. Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına ve sempatizanlarına şunu söylemek isterim; artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. PKK, 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür, onlar da kovuklarından çıkamıyor. Sol terör örgütleri kırsalda bitti. Şehirde de etkinlikleri sıfıra yakın. FETÖ, 15 Temmuz'a kalkıştı, başaramadı. Hapishanedeki üyelerini veya sağda solda kalmış birkaç sempatizanı hala boş hayallerle avutuyorlar ama tablo ortada. DEAŞ, keza aynı şekilde" diye konuştu.



'200 TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANI İKNA EDİLİP, DAĞDAN İNDİRİLDİ'



Çataklı, 2021 yılında tüm terör örgütlerine yönelik 143 bin 321 operasyon yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Yılın tamamında tüm örgütlerden 1140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'u PKK/KCK, 320'si DEAŞ/HTŞ, 11'i sol terör örgütü mensubudur. Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibarıyla örgütün yurt içi terörist sayısı 156'nın altına inmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde; 2020 yılında 1232 sığınak, barınak, mağara ele geçirilirken 2021 yılında 1548 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 1005 silah, 924 adet el bombası, 6,3 ton patlayıcı madde, 312 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edilmiş, 145 bin 540 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." Çataklı ayrıca 2021 yılında 183 terör eyleminin engellendiğini belirtti.



2021'deki uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgi veren Çataklı, "2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alınmış, 26 bin 128 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucunun sahadaki önemli kullanım alanlarından olan metruk binalarla ilgili olarak bugüne kadar tespit edilen toplam 107 bin 884 metruk binanın 72 bin 192'si yıkılmış, 16 bin 371 adedinin de metrukluk vasfı giderilmiştir. Şu an için tespit edilen 2021 yılı uyuşturucu kaynaklı ölümler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalışla 175'ten 160'a gerilemiştir" diye konuştu.



'BİZ YAPTIKLARI İŞLERE BAKARIZ'



Çataklı, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu iddiaları üzerine başlatılan teftişte, görevlendirilen müfettişin AK Partili olduğu iddiasının sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Henüz rapor tamamlanmadı. Görevlendirilen bir arkadaşın adaylığı ile ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca insanların anayasal hakkı; kamu görevlilerinin de birçok kurum ve kuruluşlarında, seçim öncesi insanlar istifa ederler aday olurlar, seçilirler veya seçilemezse de dönerler. Teftiş kurulunda da bu var. Birçok siyasi partiden aday olup, dönen arkadaş var. Hatta CHP'den olanlar da var. Dolayısıyla bunlar, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun."