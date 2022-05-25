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Teröristlerin kullandığı mağaradan İsveç yapımı silah çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15
Teröristlerin kullandığı mağaradan İsveç yapımı silah çıktı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de ele geçirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında Pençe- Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi. Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi. Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıPençe Kilit OperasyonuMağaraİsveç Yapımı Silah
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