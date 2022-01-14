Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete alındı

İSTANBUL - Test ve eğitim gemisi TCG Ufuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı.



İstanbul Denizcilik Tersanesi’ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de katıldı.



Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü. Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi. Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) bugün İstanbul Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. 99.5 metre uzunluğunda, 14.5 metre genişliğindeki gemide yer alan görev Sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu Aselsan tarafından yapıldı. HAVELSAN, ADVENT savaş yönetim sistemi, gemi veri dağıtım sistemi, gemi entegre bilgi sistemi, CCTV sistemi, mesaj işletim sistemini yaptı. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği UFUK Gemisinin yerlilik oranı yüzde 70’e ulaştı.