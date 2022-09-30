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Ticaret Bakanlığı 175 Ticari Denetmen Yardımcısı alacak

30 Eylül 2022 Cuma 14:58
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari Denetmen Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile 175 Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak.

Yazılı sınava, her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak. Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.09.2022 15:00
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