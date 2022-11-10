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Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı

10 Kasım 2022 Perşembe 16:19
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 bin 947 metrekare alanda kurulu ekmek fabrikası ve arsası açık artırma ile satılacak. Taşınmazın üzerindeki yapılar bitişik halde 3 adet sanayi yapısı olarak inşa edilmiş durumdadır. Ekmek fabrikası binasının duvarları seramik kaplamalı, zeminleri renkli mermer ile kaplıdır. Fabrikanın 255 metrekare alanı asma kat yapılarak idare olarak kullanılmaktadır. Taban alanı 705, toplam inşaat alanı ise 960 metrekare olarak hesaplanmıştır.

Fabrikanın birinci satış ihalesi Tokat Adliyesi İcra Dairesi Müzayede Salonu'nda 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Muhammen bedel 11.770.719 Türk Lirasıdır.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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