TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 51 ildeki 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.



Açık artırma, 21, 22 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çevrimiçi ortamda "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif taşınmazlara teklif verilebilecek.

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