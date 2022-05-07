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Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:50
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Toros Üniversitesi’ne aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

İlanın Resmi Gazetede yayınlanması tarihi itibari ile 15 gün başvuru süresi vardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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