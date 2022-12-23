TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı

İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şebnem Korur Financı getirildi. Fincancı duruşma salonuna girdiğinde salonda alkış oldu.



CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ve çeşitli şehirlerden tabip odası temsilcileri, çok sayıda avukat ve gazeteci izleyici olarak katıldı.



Şebnem Korur Fincancı'nın kimlik sorgusu yapıldı. Avukatları duruşma salonunun, küçük olması gerekçesiyle, değiştirilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı, sanık avukatı sayısının 3'le sınırlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, talebi reddetti. Sanık avukatları, sınırlandırma kararına itirazda bulundu ancak, mahkeme heyeti itirazları kabul etmedi. Avukat sayısının sınırlandırılmasına karar verildi. Duruşma katılan avukatların isimlerinin tutanağa geçirilmesiyle devam ediyor.





TBB ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Öte yandan Fincancı'nın yargılandığı dava öncesi, Çağlayan meydanında basın açıklaması yapıldı. TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarımızın örgütsel bütünlüğü ile buradayız. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın derhal serbest bırakılmasını, hakkındaki suçlamaların düşürülerek ilk duruşmada beraatini bekliyoruz" dedi.



Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Fincancı'ya destek için gelenler katıldı. Polis ekipleri adliye çevresinde ve meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı.