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TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:16
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TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü,  50 adet yüksek başarımlı hesaplama sunucusu alacak.

İhale, TÜBİTAK Ar-Ge İhale Yönetmeliği 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile 9 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK SAGE Lalahan Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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