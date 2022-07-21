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Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek

21 Temmuz 2022 Perşembe 14:18
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Trabzon, Yalova ve Nevşehir illerinde bulunan bazı kamu taşınmazları Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilecek.

Girişimcilerin, 19 Ağustos 2022 günü saat 16:30’a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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