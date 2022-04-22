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Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
22 Nisan 2022 Cuma 13:29
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türk-Alman Üniversitesi’ne “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 06.05.2022 olup, başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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