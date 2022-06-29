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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:47
Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-28' botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Kara SularıLastik BotGöçmen
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