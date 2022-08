Türk TIR'ları 3 gündür sınırda bekliyor!

EDİRNE - Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünlerin analiz edildiği Bulgaristan'daki laboratuvarın kapalı olması nedeniyle Türk TIR’ları 3 gündür Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor. Özellikle meyve ve sebze sektörü, ürünlerin çürüme ve çöpe atılma tehlikesinden endişe ediyor.



Türkiye'nin, Avrupa ülkelerine ihracatındaki en önemli geçiş noktası olan Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 300'e yakın TIR, Bulgaristan'daki analizlerin yapıldığı laboratuvarın kapalı oluşu nedeniyle 3 gündür bekletiliyor. İhracatçılar, bekleyen TIR sayısının giderek arttığını, çoğunda bulunan yaş meyve ve sebze ürünlerinde çürüme tedirginliği yaşandığını açıkladı.



GEÇİŞLER DURDU



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda şu an geçişlerin durduğunu, 3 gündür TIR'ların geçemediğini, kuyruğun her gün uzadığını söyledi. Sorunun Bulgaristan kaynaklı olduğunu belirten Doğan, "İhracatçımız büyük zararla karşı karşıya, ihracat durma noktasına geldi. Bu sorun kısa sürede çözülmezse çiftçimiz de büyük zarar görecek" dedi.



‘FİRMA, DEVLETE DAVA AÇTI’



Türkiye'den tüm Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta, ürünlerin Bulgaristan'daki laboratuvarda analiz edildiğini belirten Doğan, "Bu laboratuvarı özel bir firma işletiyordu. Sonrasında hükümet el koydu ve kendi işletmeye başladı. Ancak haziran ayında Bulgaristan'da hükümet düştü, sonrasında firma hükümetin laboratuvara el koyma kararına karşı dava açtı. Şu anda ise laboratuvarı ne firma ne de devlet işletiyor. Bu yüzden 3 gündür bütün TIR'larımız sınır kapısında bekletiliyor" dedi.



RAF ÖMRÜ KISA ÜRÜNLERDE ÇÜRÜME TEHLİKESİ



BAİB olarak Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na sorunla ilgili başvurduklarını belirten Doğan, Bulgaristan kaynaklı sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini, özellikle yaş meyve sebze gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin tamamen çürümesi ve ciddi kayıpların oluşması tehlikesi yaşadıklarını kaydetti. Hem Antalya'dan hem Türkiye'nin birçok ilinden ihracatçılar, sorunun çözümüne ilişkin bağlı bulundukları ihracatçı birlikleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne talepte bulundu.

'ÜRÜNLERİN BOZULMA TEHLİKESİ VAR'



Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen sebze ve meyvelerin Bulgaristan'da analiz edildiği laboratuvarın kapalı olması nedeniyle Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda günlerdir araçları ile parklarda bekleyen TIR sürücüleri, ürünlerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.



Malatya'dan yüklediği kayısıyı Almanya'ya götüren TIR sürücüsü Mehmet Ali Doğan, "Biz de burada bekliyoruz. 3 gündür burada termokingler bekliyor. Malatya'dan kayısı yükledim, Almanya'ya gideceğim. Bozulma tehlikesi var. 2-3 gün daha bu mal beklerse bozulacak. Ayın 8'inde teslim etmem lazımdı. Artık yetişemem. Bulgar ile Romen arasında yine kuyruk var. Devletin konuya el atıp sorunun çözümlenmesini istiyoruz" dedi. Belçika, Hollanda ve Almanya'ya sebze ve meyve götüren Mehmet Şerif Akıncı, Bulgaristan tarafından kaynaklanan sorunun ne olduğunu tam olarak bilemediğini söyledi. Akıncı, "48 saattir burada bekliyoruz, Bulgar'daki analiz sıkıntısından dolayı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Yükümüz sebze, meyve, çiçek, balık. Bir çözüm yapılsa da bir an önce gitsek. Sebze, meyve taşıyoruz. Belçika, Hollanda, Almanya'ya götüreceğiz. Şu anda 1500'e yakın araç bekliyor. Kuru gıdada sıkıntı yok, sadece frigolar, termoking kesimi. 50 saattir bekliyoruz, termokingler arıza yaptı, mazot bitti, perişan olduk bu sıcakta" diye konuştu.



Antalya'dan Almanya'ya sebze taşıyan Süleyman Doğru ise, "3,5 gündür kapıda yatıyoruz, Bulgar'da çıkan sıkıntılar yüzünden. Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Şu an daha analiz sahasına girip orada 3 gün doktor bekleyeceğiz. 3 gündür burada bekliyorum, 3 gün de içeride beklerim, toplam 6-7 gün. Bugün malı boşaltma adresimde olmam gerekiyordu" dedi.