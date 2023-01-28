Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı...
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak
Muş'ta daire ve dükkanlar...
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak
Türkiye Uzay Ajansı 10...
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...

Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin üçüncü raporuyla ilgili açıklama yaptı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 16:40
Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama

Ankara (AA)

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla kurulan KSYÖ'nün soruşturma ve tespit ekibinin duyurduğu üçüncü rapora ilişkin açıklamasında, "7 Nisan 2018 tarihinde Duma'da vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunun bulunduğu ortaya konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Türkiye, Birleşmiş Milletler ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığını, tarım alanlarının zarar gördüğünü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

Örgüt, 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombasının kullandığını tespit etmişti.

KSYÖ, dün, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla 43 kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKimyasal SilahYasak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB ihtiyaç duyulan her hastaneye "hastane sınıfı" kuracak
MEB ihtiyaç duyulan her hastaneye "hastane sınıfı" kuracak
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
Ağrı'da içme ve tarımsal sulamada kullanılan Patnos Barajı'nın suyu çekiliyor
Ağrı'da içme ve tarımsal sulamada kullanılan Patnos Barajı'nın suyu çekiliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans