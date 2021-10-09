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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 30 Sözleşmeli (Asli) Personel alıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ekim 2021 Cumartesi 16:59
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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 08 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız..

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.10.2021 17:00
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