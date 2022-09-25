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Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı

25 Eylül 2022 Pazar 10:13
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 11 adet taşıt kapalı zarf açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı.

1 Adet 2011 Model Volvo S80, 1 Adet 2012 Model Mercedes Benz Vito ve 9 Adet 2012 Model Ford Focus marka ve model taşıt, 27 Eylül 2022 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde kapalı zarf ile tekliflerin alınması, açık artırım yapılması ve müteakiben pazarlık edilmesi ile satılacak.

İstekliler taşıtları Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde hafta içi 10:30-16:00 saatleri arasında görebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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