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Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:11
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneği'ne, kullanma hakkı Çanakkale Şubesi'ne ait olan Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Alver Caddesi No: 1 adresinde bulunan 4 katlı bina, 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 10.00'da Türkiye Kızılay Derneği Çanakkale Şubesi'nde düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

İhale kapalı zarf teklif toplama, açık arttırma yöntemi ile yapılacak. Taşınmaz mevcut haliyle kiraya verilecek. Kiraya verilecek taşınmaz için yatırılacak olan geçici teminat miktarı, belirlenen kira bedeli üzerinden yıllık kira bedelinin yüzde 10’u tutarındadır. Taşınmazın bakım onarım ve iyileştirme bedeli kiracıya aittir. Aylık muhammen kira bedeli 20 bin TL'dir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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