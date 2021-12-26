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Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi

Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak kabul edilen, 1934 yılında 160 yaşındayken vefat eden Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi. Bakımsızlıktan harap olan tarihi mezarın taşı yeşile boyanırken, işaret taşı kırıldığı için taşınınca mezarı bulmak da zorlaştı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 13:24
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Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın mezarı kaderine terk edildi

İSTANBUL

1934 yılında 160 yaşındayken vefat eden, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı olarak bilinen Zaro Ağa'nın Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki mezarı bakımsızlık nedeniyle harap halde. İşaret taşı kırıldığı gerekçesiyle bulunduğu yerden 60 metre ileriye taşınınca Zaro Ağa'nın mezarını bulmak da zorlaştı. Mezar taşının ise yeşil renge boyandığı görüldü. Profesyonel Rehber Selçuk Eracun mezar taşlarının izin alınarak boyanabileceğini belirtti. Eracun, taşın yenilenmesi ve mezarın bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"160 YIL YAŞADIĞI KABUL EDİLDİ"

Profesyonel Rehber Selçuk Eracun Zaro Ağa'nın hayatı hakkında bilgi vererek, "Zaro Ağa 18. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş 1774 ya da 1777 yılları arasında dünyaya gelmiş bir kişi. Kendisi Bitlis'te doğmuş, ardından İstanbul'a gelmiş ve 10 tane padişahı tanımıştır. 13 çocuğu ve 29 torunu olmuştur. Tophane'de yaşayan Zaro Ağa genel olarak akşam yemeklerinde bulgur pilavı ve yoğurt yemiş. Araştırmacılar, Zaro Ağa'nın uzun yaşamasındaki sırrını çözmeye çalışmışlar. Yabancılar Zaro Ağa'yı kandırıp yurt dışında sirkte para karşılığında göstermiş. 160 yıl yaşadığı kabul edilmiş bir gerçek. Kendisi 2 kez Atatürk'ün huzuruna çıkmıştır. Askerliğini sarayda yapmıştır. Tophane Camii, Ortaköy Camii inşaatında da yer almıştır" dedi.


"İŞARET TAŞI KIRILMIŞ MEZARI BOYANMIŞ DURUMDA"

Selçuk Eracun, Zaro Ağa'nın mezarının yenilenmesi gerektiğini belirterek "Zaro Ağa'nın mezar taşı aziziye tipinde bir başlık taşımakta. Bu başlığın çevresini saran bir bant var, bu onun mensup olduğu tarikatla ilişkili. Mezar taşının yeşile boyanması normalde izinle yapılması gereken şeyler. Bu taşların yaklaşık 100 yıllık geçmişi var ve tarihi özellikleri var. İnsanlar mezar taşlarını iyilik olarak boyamak istese de bu taşın okunamamasına neden olmuş. Bu yolu gösteren işaret taşı vardı. İnsanlar bu yazıyı gördüğünde burayı bulabiliyorlardı ancak taş kırılmış ve bir parçası mezarının başına koyulmuş ancak bu taşın yenilenmesi ve mezarına bakım yapılması iyi olacaktır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zaro AğaMezarKaderEn Uzun Yaşayan
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