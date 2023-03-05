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Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Genel Kurul Toplantısına Davet

05 Mart 2023 Pazar 13:39
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Genel Kurul Toplantısına Davet

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere pay sahiplerini 28 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına davet etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'te Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde gerçekleştirilecek.

Pay sahipleri, toplantıya fiziki ortamda ve elektronik ortamda katılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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