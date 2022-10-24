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TÃ¼rkiye ve Macaristan arasÄ±nda 'Askeri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±' imzalandÄ±

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:25
TÃ¼rkiye ve Macaristan arasÄ±nda 'Askeri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±' imzalandÄ±

ANKARA - Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ve Macaristan Savunma BakanÄ± Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Macaristan arasÄ±nda Askeri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar,Â resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma BakanÄ± Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda askeri tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±. TÃ¶ren mangasÄ±nÄ± 'merhaba asker'Â diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, ÅŸeref defterini imzaladÄ±.Â BaÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸkanlÄ±k etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan BakanÂ Akar ve Macaristan Savunma BakanÄ± Szalay-Bobrovniczky tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Macaristan arasÄ±nda Askeri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Askeri Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±TÃ¼rkiye Ve Macaristan
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