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Tuzla Liman Başkanlığı gemi satışı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2021 Perşembe 10:06
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Tuzla Liman Başkanlığı gemi satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tuzla Liman Başkanlığı, 1983 Çanakkale yapımlı 89,45 metre boyunda, 13,60 metre eninde, 7,88 metre derinliğinde, 2862 grostonluk Türk bayraklı kuru yük gemisini 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satacak.

İhale, Tuzla Liman Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda 28 Ekim 2021 tarihinde saat 14.30’da açık teklif usulü ile yapılacak. İhale konusu geminin tahmini satış bedeli 1 milyon 750 bin Türk lirası olarak açıklandı. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Tuzla Liman BaşkanlığıGemi Satışı
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