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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Ocak 2022 Salı 13:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 3 (üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 24 - 28 Ocak 2022 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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