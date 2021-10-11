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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacaktır.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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