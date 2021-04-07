Ümraniye Belediyesi eski araç ve iş makinelerini satacak

Ümraniye Belediyesine ait ekonomik ömrünü tamamlamış araç ve iş makineleri satılacaktır

Ümraniye Belediyesi’ne ait olan ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli tip ve modeldeki araç ve iş makinelerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 22 adet araç ve iş makinelerinin satışı T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 270.000,00 TL tahmin edilen bedel ile satılacaktır.

İhale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.