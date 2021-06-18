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Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 11:30
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Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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