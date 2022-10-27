Yangına karşı yeni baraj yapılıyor

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki grizu faciası sonrası eksi 300 kotunda çıkıp, hala süren yangın nedeniyle tahlisiye ekipleri, oksijeni engellemek için maden ocağında 3'üncü baraj yapımına başladı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim'de eksi 300 kotunda grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından eksi 300 kotundaki yangın nedeniyle eksi 250 kotunda 2 baraj yapıldı. Kuyu başından gelen oksijenin eksi 300 kotuna inmesini engellemek için taş tozu barajlarının 3'üncüsünün yapılması için TTK tahlisiye ekipleri, özel donanımlı cihazlarla yer altına inerek, incelemede bulundu. Son değerlere bakan ekipler, 1 saat yer altında çalışma yaptı. Yangının devam ettiği tespit edilirken, sızıntı ihtimaline karşı eksi 100 kotunda da baraj yapımına başlandı. Ayrıca soruşturmanın sürmesi nedeniyle Amasra Müessese Müdürlüğü'ne görevliler dışında kimsenin maden sahasına girmesine izin verilmiyor