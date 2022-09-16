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Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

16 Eylül 2022 Cuma 15:05
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversite resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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