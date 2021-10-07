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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2021 Perşembe 14:52
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de

ZONGULDAK - TÜRKİYE'nin sondaj gemilerinden 'Yavuz', Karadeniz'de gerçekleştirilen sondaj faaliyetlerine katılmak için Zonguldak'a ulaştı. Filyos Limanı'nda kule montajı yapılacak 'Yavuz', ardından Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.

Yavuz sondaj gemisi, 15 Ağustos'ta yanaştığı İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Karadeniz'e uğurlandı. 'Yavuz', Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı ve sondaj ekipmanının montajı için liman girişinde demirledi. 'Yavuz' çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ve Kanuni gemilerinin yanına giderek Karadeniz'deki ilk görevine başlayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine kayıtlı 'Yavuz' sondaj gemisinin, Türkali-5 kuyusunda sondaja devam eden Fatih'in yanında çalışmalara katılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj Gemisi Karadenizde
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