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Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:16
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yeditepe Üniversitesi’ne  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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