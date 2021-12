YENİ YIL GECESİ, LEZZET, MÜZİK, EĞLENCE,  IZAKA TERRACE İLE BOĞAZ’DA BULUŞUYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tarihin zarafetini bugünün ihtişamıyla buluşturan CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında hizmet veren, yaklaşık 1600 m2 lik Boğaz manzaralı konumuyla yerli – yabancı tüm misafirlerine İstanbul’un güzelliğini sonsuz ve benzersiz bir şekilde sergileyen, her damak tadına uygun lezzet anlayışı, ayrıcalıklı hizmet kalitesi ile ilgi çeken Izaka Terrace, heyecanla 2022’e doğru geri sayımın yapıldığı 31 Aralık yılbaşı akşamında da fark yaratıyor.

Ali Ronay’ın Lezzetleri ile Izaka Terrace’da Kusursuz Bir Yılbaşı Ziyafeti…

Gastronomi dünyasının ünlü şefi Ali Ronay önderliğinde ve şef Fırat Kılıç’ın yönetiminde hazırlanan Izaka Terrace 2022 yeni yıl menüsü, pandemiden sonra herkesin dışarıda heyecanla beklediği kutlama ziyafetini A’dan Z’ye tüm detayları ile karşılıyor. İstiridye, Kral Yengeç, Istakoz, Karides, Havyar gibi çeşitlerle başlayan deniz mahsullerinin ardından Pancar Fisindjan gibi meze çeşitleri, ünlü şef Ali Ronay imzasını taşıyan Siyah Trüflü ve parmesanlı Fırınlanmış Yer Elması Çorbası, ara sıcaklar, yılbaşı kutlamasının olmazsa olmazı ve şef dokunuşları taşıyan, soğan soubisse, kereviz püresi ile hazırlanan İç Pilav, Brüksel Lahanası eşliğindeki Hindi, Izaka Terrace 2022 yeni yıl menüsünün baş kahramanları… 2022’ye tatlı bir giriş yapmayı sağlayanlar ise yine ünlü şef Ali Ronay ve şef Fırat Kılıç’ın özenle hazırladığı Limon Kreması, Tuile eşliğindeki Taze Orman Meyveleri, Petit Fours’lar, Krem Karamel, Çikolatalı Eklerler, Baba au Ruhum tatlısı, Kestaneli Mont Blanc… Şeflerin özenle hazırladığı Yeni Yıl Kurabiyeleri de, hem görsellikleri, hem de lezzetleri ile bu geceyi unutulmaz kılanlardan…

Canlı Performanslar ile Izaka Terrace’ın Boğaz Manzarasına Eşlik Eden Yılbaşı Eğlencesi

Bu ziyafete eşlik eden Izaka Terrace eğlencesi de aynı lezzetler kadar iddialı ve geceyi unutulmaz kılacak kalitede… 31 Aralık gecesi, tam da 2022’ye doğru geri sayım yaparken, geçen seneyi keyifli, yeni seneyi de eğlenceli ve mutlu bir şekilde karşılamak için her biri kendi repertuarları ve canlı performansları ile ses getiren 2 önemli isim Izaka Terrace sahnesinde yer alıyor; Hera Aslan ve Zeynep Özyılmazel… İlk olarak sahneye çıkan Hera Aslan, dünden bugüne en sevilen, kendine has üslubu ile yerli ve yabancı akustik repertuvarını seslendirirken, hem performansı, hem de tarzıyla, her sahnesinde alkış alan Zeynep Özyılmazel, yılbaşı gecesine özel hazırladığı repertuarı ile bu kusursuz akşamı taçlandırıyor.

Sadece Bar ve DJ Kutlaması Arayanlara…

Izaka Terrace, yılbaşı gecesini ziyafet sofrasına alternatif arayanları da unutmuyor! Bar bölümüne özel, yine ünlü şef Ali Ronay imzalı hazırladığı menüsü ve eğlencesi ile 2022 için kusursuz bir başlangıç ve kutlama sunuyor. Bu kutlama için Izaka Terrace bar tarafı saat 20.00’da kapılarını açıyor. Deniz mahsulleri barda da eksik olmazken, Sushi Omakase Izaka ve mezeler de bu keyfe eşlik ediyor. Izaka Terrace bar kokteyllerine kusursuz bir şekilde eşlik eden Fırında Kestane, Karides Popcorn, Pekin Ördeği Roll da menü de kendini gösteriyor. Çeşitlilik güzeldir; hele ki yepyeni bir yıla yepyeni niyetlerle girerken; Fındık Lahmacun, Pizzette Margherita, Kuzu Çöp Şiş, Dana Anticucho Karides, Foie Gras’nın ardından Trüflü Patates Püresi eşliğindeki Dana Madalyon Kuşkonmaz, Miso Marineli Siyah Morina, Çıtır Ördek geliyor. Barda da tatlısız olmaz; Izaka Terrace 2022 yeni yıl bar menüsünün en tatlıları, Çikolatalı Ekler, Kestaneli Mont Blanc, Baba au Rhum… Ünlü şef Ali Ronay imzasını taşıyan Izaka Terrace 2022 yeni yıl bar menüsüne performansıyla geceyi hareketlendirecek olan ve dans ettirme garantili Dj Queto eşlik ediyor.

Izaka Terrace Yılbaşı Kutlamasında Siz de, Çocuklar da Eğlensin…

İster bar tarafı, isterseniz de restoran alanı; Izaka Terrace yılbaşı gecesini çocuklarıyla geçirmek isteyenleri de unutmuyor ve bu konuda büyük konfor sunuyor. Pandemide yılbaşını evde kutladık, şimdi dışarıda hasret duyduğumuz kutlamanın tam zamanı ama çocuk ne olacak diyenler için Izaka Terrace, 12 yaşa kadar minik misafirler için de CVK Park Bosphorus Hotel içindeki “Mini Park Club” ile hem onların doyasıya eğleneceği, hem de sizin aklınız kalmadan onlarla güvende yeni bir yıla adım atacağınız geceyi sağlıyor.

Pandeminin ve son yılların yorgunluğunu, ünlü şef Ali Ronay imzalı lezzetler, ünlü sanatçıların sahne aldığı kaliteli eğlence eşliğinde geride bırakmak istiyorsanız, Izaka Terrace’taki yerinizi şimdiden rezerve ettirmeyin unutmayın…