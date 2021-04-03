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Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:49
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Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Yüksek İhtisas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
 

İLAN.GOV.TR

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