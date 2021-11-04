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Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 15:09
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Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKaçak GöçmenKurtarma
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