Bakan Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'na veda etti

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesini görüşmek üzere Başkan Vekili İsmail Faruk Aksu başkanlığında toplandı. HDP'li komisyon üyesi Garo Paylan, komisyon devam ederken, eski başkan Lütfi Elvan'ın bakan olarak atanmasını eleştirdi. Tartışmalar sürerken, Lütfi Elvan toplantının yapıldığı salona girdi. Milletvekili sıralarına oturan Elvan, veda konuşması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Elvan, "Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. 2011-2013 döneminde plan ve bütçe komisyonu başkanlığı yaptığım dönemde de aynı hava, aynı ortam, aynı samimiyetle çalışmalarımızı yürütmüştük. Bu dönemde de iktidarıyla muhalefetiyle tüm partilerimizle çalışma yürüttük. Çok büyük fedakarlıklar gösterdiniz; bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız için söylüyorum. Her birinize teker teker çok teşekkür etmek istiyorum. Çok samimi, dostane yaklaşımınız, sürekli olarak bizleri kucaklamanız, benim burada çalışma şevkimi daha da artırdı ve çok güzel zamanlar geçirdik" dedi.



'HAKKINIZI HELAL EDİN'



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için 17 Kasım'da komisyonda olacağını hatırlatan Elvan, "Zaman zaman sert tartışmalar da oldu. Bu da demokrasinin bir gereği, elbette bu tür tartışmalar da olacak. Farklı düşünceler farklı fikirler söz konusu olacak ki biz rasyonelliği, doğruluğu bulalım. Bu açıdan da komisyonumuzda çok şey öğrendiğimizi, buradaki arkadaşlarımıza da komisyonun çok şey kazandırdığını biliyorum. Her zaman emrinizdeyim. Burayı özleyeceğim, Plan ve Bütçe Komisyonu'muzu. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Elbette buraya 3-5 gün içinde geleceğiz. 17'sinde sizlerle birlikte olacağız. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Zaman zaman yanlış ifadeler kullandığım anlar olabilir, neticede hepimiz insanız. Her birinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



CHP'Lİ KUŞOĞLU: ZOR BİR GÖREV ALDINIZ



​Komisyon Üyesi CHP'li Bülent Kuşoğlu, Lütfi Elvan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Yine böyle zor bir zamanda zor bir görev aldınız. Biz bir aile olarak burada çok güzel çalışmalar yaptık. Hepimiz için unutulmayacak çalışmalar. Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşmelerinde, eleştirilerimiz olacak; ama bunların hepsi yapıcıdır" dedi.



İYİ Parti'li komisyon üyesi Erhan Usta ise komisyonda bakanların oturduğu sıraları göstererek, "Sayın Elvan açısından burada oturmak daha zor olacak. Geldiğinde kendisini terleteceğiz" diye konuştu.



'O ZAMAN BELLİ DEĞİLDİ, SÜRPRİZ OLDU'



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, komisyondan çıkarken bir gazetecinin "Dün AK Parti Genel Merkezi’nden çıkarken belli miydi bakan olacağınız?" sorusu üzerine "O zaman belli değildi, sürpriz oldu" yanıtını verdi.